 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 722,65
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NN Group: en tête de l'AEX après des résultats meilleurs que prévu
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 12:26

(Zonebourse.com) - L'assureur néerlandais NN Group a annoncé vendredi avoir dégagé des résultats 'solides' au premier semestre, à la faveur de la poursuite de la croissance de son activité et de sa bonne dynamique commerciale, une publication qui permettait à son titre de signer la plus forte hausse de l'indice AEX à la Bourse d'Amsterdam.

Le fournisseur de services financiers indique avoir affiché une génération de capital supérieure aux attentes, porté par ses activités d'assurance-vie aux Pays-Bas, mais aussi par une sinistralité moindre dans l'assurance-non vie à la faveur d'une météo favorable.

Celle-ci s'est accrue de 6% à 1.020 millions d'euros, alors que les analystes attendaient autour de 960 millions d'euros.

NN Group dit avoir enregistré un bénéfice opérationnel en hausse de 8,6% à 1.443 millions d'euros, une performance là encore supérieure au consensus qui visait 1.300 millions.

Le numéro un néerlandais de l'assurance ajoute que son ratio Solvabilité II, une mesure clé de la santé financière des acteurs du secteur, s'élevait à 208% à la fin du mois de juin, contre 194% un an plus tôt, alors que le marché tablait sur 201%.

'La solidité de son capital ouvre la voie à une augmentation du retour aux actionnaires l'an prochain', réagissant dans une note les équipes de KBC.

Dans son communiqué, NN indique qu'il va porter dans l'immédiat le montant de son dividende semestriel à 1,38 euro par action ordinaire, soit une hausse de 8%.

Le groupe s'est également déclaré bien parti pour atteindre son objectif d'une génération de capital de 2,2 milliards d'euros à horizon 2028.

Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement par les investisseurs, qui portaient le titre NN Group en hausse de plus de 4% vendredi sur Euronext Amsterdam.

Valeurs associées

NN GROUP
62,9400 EUR Euronext Amsterdam +3,45%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des ferries à quai au port du Pirée, près d'Athènes, le 8 août 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )
    Vents violents en Grèce: mort de deux touristes vietnamiens, trafic maritime perturbé
    information fournie par AFP 08.08.2025 13:53 

    Deux touristes vietnamiens sont morts sur l'île de Milos en mer Egée, en Grèce, où des vents violents vendredi ont perturbé les liaisons maritimes avec les îles en pleine saison touristique, a-t-on appris auprès de la police portuaire. "Un homme et une femme ont ... Lire la suite

  • Vue de la bande de Gaza depuis Israël, au soir du 7 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 08.08.2025 13:36 

    L'armée israélienne se préparait vendredi, sous les critiques internationales, à prendre le contrôle de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le but de "vaincre" le Hamas et assurer la libération des otages. Après 22 mois d'une guerre ... Lire la suite

  • Un nombre croissant d'entreprises misent sur le bitcoin pour diversifier leurs réserves, contrer l'inflation ou attirer les investisseurs, une stratégie à fort potentiel mais à haut risque ( AFP / Ozan KOSE )
    Accumuler des bitcoins, un pari numérique risqué pour les entreprises
    information fournie par AFP 08.08.2025 13:28 

    De Trump Media à Tesla , un nombre croissant d'entreprises misent massivement sur le bitcoin pour diversifier leurs réserves, contrer l'inflation ou attirer les investisseurs. Une stratégie à fort potentiel mais à haut risque face à l'extrême volatilité des cryptomonnaies. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.08.2025 13:10 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; KKR, Boeing, cours en avant-Bourse pour MP Materials et Expedia) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank