NN Group: en tête de l'AEX après des résultats meilleurs que prévu
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 12:26
Le fournisseur de services financiers indique avoir affiché une génération de capital supérieure aux attentes, porté par ses activités d'assurance-vie aux Pays-Bas, mais aussi par une sinistralité moindre dans l'assurance-non vie à la faveur d'une météo favorable.
Celle-ci s'est accrue de 6% à 1.020 millions d'euros, alors que les analystes attendaient autour de 960 millions d'euros.
NN Group dit avoir enregistré un bénéfice opérationnel en hausse de 8,6% à 1.443 millions d'euros, une performance là encore supérieure au consensus qui visait 1.300 millions.
Le numéro un néerlandais de l'assurance ajoute que son ratio Solvabilité II, une mesure clé de la santé financière des acteurs du secteur, s'élevait à 208% à la fin du mois de juin, contre 194% un an plus tôt, alors que le marché tablait sur 201%.
'La solidité de son capital ouvre la voie à une augmentation du retour aux actionnaires l'an prochain', réagissant dans une note les équipes de KBC.
Dans son communiqué, NN indique qu'il va porter dans l'immédiat le montant de son dividende semestriel à 1,38 euro par action ordinaire, soit une hausse de 8%.
Le groupe s'est également déclaré bien parti pour atteindre son objectif d'une génération de capital de 2,2 milliards d'euros à horizon 2028.
Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement par les investisseurs, qui portaient le titre NN Group en hausse de plus de 4% vendredi sur Euronext Amsterdam.
Valeurs associées
|62,9400 EUR
|Euronext Amsterdam
|+3,45%
0 commentaire
