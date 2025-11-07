nLIGHT progresse après un dépassement du chiffre d'affaires au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du fournisseur de laser à fibre de haute puissance nLIGHT LASR.O augmentent de 14% à 34 $ avant le marché

** La société a publié jeudi en fin de journée un chiffre d'affaires de 66,74 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 63,89 millions de dollars, selon les données compilées par le LSEG

** La société a déclaré un Ebitda ajusté de 7,11 millions de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 3,29 millions de dollars

** A la dernière clôture, l'action LASR a augmenté d'environ 184% depuis le début de l'année