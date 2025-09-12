information fournie par Reuters • 12/09/2025 à 07:22

NLC India s'apprête à vivre sa meilleure semaine depuis 6 mois grâce à un projet de minerais critiques et à l'optimisme de la Chine en matière d'approvisionnement

12 septembre - ** Les actions de NLC India NLCI.NS augmentent de 1,65% à 260,50 roupies

** NLCI en hausse d'environ 13,7% cette semaine, en voie de réaliser sa meilleure semaine depuis environ six mois

** Les actions de NLC gagnent sur l'optimisme concernant l'approvisionnement en terres rares, alors que l'assouplissement des restrictions en Chine stimule le sentiment du secteur, selon SBICaps

** La société signe un protocole d'accord avec Khanij Bidesh India Limited (KABIL) pour des projets miniers critiques

** KABIL est une coentreprise de l'entreprise publique National Aluminium Co (NALCO) NALU.NS , Hindustan Copper Ltd et Mineral Exploration and Consultancy

** Plus de 35,5 millions d'actions échangées jusqu'à présent, soit 2,3 fois la moyenne sur 30 jours

** L'action est en hausse d'environ 5% depuis le début de l'année