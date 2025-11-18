COP30: le Brésil met la pression avec une première esquisse de compromis

189 pays ont envoyé une délégation négocier à la COP30 au Brésil, censée se terminer vendredi ( AFP / Mauro PIMENTEL )

A quatre jours de la fin de la COP30 et avant le retour de Lula, la présidence brésilienne de la conférence de l'ONU a publié mardi une première ébauche de compromis, mettant la pression sur les ministres qui sont loin d'avoir encore abandonné leurs lignes rouges.

Le président brésilien Lula reviendra à Belem mercredi, un retour vu par les observateurs comme un moyen de peser sur les négociations pour atteindre le but de la COP30: démontrer en Amazonie que le monde n'a pas abandonné la coopération climatique, malgré les turbulences géopolitiques et économiques.

"Comme toujours à ce stade des négociations, c'est mitigé", a déclaré à l'AFP le commissaire européen au Climat, Wopke Hoekstra, présent à Belem depuis lundi.

Des militants de Greenpeace déploient une banderole contre les énergies fossiles, devant une centrale électrique à gaz, à Jakarta, le 18 novembre 2025 ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

"Ce n'est pas particulièrement équilibré mais c'est une première ébauche", a dit à des journalistes l'émissaire pour le climat du Royaume-Uni, Rachel Kyte.

Wopke Hoekstra a prévenu qu'il n'était pas question de "rouvrir les compromis atteints difficilement l'an dernier en termes de financement" des pays riches en direction des pays en développement, et aussi dénoncé tout entraînement "dans une conversation artificielle sur les mesures commerciales".

M. Hoekstra réagissait à l'inclusion d'options, dans le projet de texte, faisant allusion aux mesures commerciales unilatérales, ce qui vise implicitement la taxe carbone aux frontières que l'UE va mettre en place en janvier et qui est critiquée comme protectionniste par la Chine et d'autres pays exportateurs.

- "Mutirão" -

Ce texte est baptisé "Mutirão mondiale", en référence à un mot autochtone qui désigne une communauté qui se rassemble pour travailler ensemble sur une tâche commune. Publié inhabituellement tôt dans la semaine, par rapport aux habitudes des COP, il est vu comme la base d'un possible compromis entre les ministres, qui pourrait alors représenter le principal résultat de la COP.

Une coalition d'Européens, de pays latino-américains et d'Etats insulaires se battent à Belem pour envoyer un message très clair sur la poursuite du combat climatique.

"Nous devons montrer au monde que le multilatéralisme est vivant", a déclaré Josephine Moote, représentante de l'archipel de Kiribati dans le Pacifique.

Ed Miliband, ministre britannique de l'Energie, a appelé à conserver la "foi dans le multilatéralisme".

- "pression" -

Edward Miliband, secrétaire d'État britannique chargé de la sécurité énergétique et de la neutralité carbone, lors de la session plénière de la COP30, à Belém, au Brésil, le 18 novembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Le projet de compromis comporte de nombreuses options contradictoires, si bien qu'il devra encore être considérablement affiné avant tout accord entre les quelque 200 nations présentes à la conférence.

Les négociateurs travaillent désormais jour et nuit pour qu'un accord sur les sujets les plus épineux puisse être adopté en séance plénière "d'ici le milieu de la semaine".

"Les Brésiliens ont un calendrier très ambitieux. Je pense que ça met beaucoup de pression aux délégués mais il y a une alchimie propre à chaque COP", juge Rachel Kyte.

Le texte laisse présager une bataille pour arracher des concessions mutuelles entre les blocs de pays sur l'aide financière ou sur le niveau d'ambition pour la réduction des gaz à effet de serre, et sur les énergies fossiles.

Plusieurs options font en effet allusion à la transition vers une sortie des énergies fossiles, point qui oppose pays producteurs et les dizaines de nations qui souhaitent une "feuille de route" pour en sortir.

COP30 : les engagements des pays pour 2035 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

"La référence actuelle dans le texte est faible et présentée comme une option. Il faut qu'il soit renforcé et adopté", a prôné Tina Stege, l'émissaire pour le climat des Iles Marshall, aux côtés de représentants de la Colombie, du Kenya ou encore de l'Allemagne.

Le texte suggère de tripler les financements des pays riches vers les plus pauvres pour leur adaptation au changement climatique, d'ici 2030 ou 2035, ce qui correspond à une demande des pays du Sud.

Sans décision financière sur l'adaptation "tout ce dont on discute ici n'est que symbolique", juge Lina Yassin, chercheuse et déléguée du Soudan. "On repartira à la maison et demain rien n'aura changé."