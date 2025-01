Niveau record en 2024 pour la consommation mondiale de gaz naturel

(AOF) - Selon les données préliminaires de son rapport, l'Agence internationale de l'énergie estime que la demande mondiale de gaz a augmenté de 2,8% en 2024 (soit environ 115 milliards de m3). Il s'agit d'un record historique atteint. Ce chiffre est bien supérieur au taux de croissance historique moyen de 2% entre 2010 et 2020. À elle seule, l'Asie a représenté plus de 40% de la demande supplémentaire de gaz, principalement sous l'impulsion de la Chine et de l'Inde.

Les premières estimations indiquent que le gaz naturel a couvert environ 40% de l'augmentation de la demande énergétique mondiale en 2024, une part plus importante que tout autre combustible.

La croissance de la demande mondiale de gaz devrait ralentir en 2025, avec une augmentation de 1,9% (soit environ 80 milliards de m3).