Nissan vise une perte moins importante que prévu en 2026 après un bénéfice surprise au T3

(Actualisé avec détails, contexte)

Nissan Motor 7201.T a fortement revu à la baisse jeudi sa prévision de pertes pour l'ensemble de l'année, signe que son redressement porte ses fruits alors que le constructeur automobile japonais en difficulté affiche un bénéfice surprise au troisième trimestre.

Nissan, qui peine à se redresser après des années de turbulences, a mis en place, sous la direction du directeur général Ivan Espinosa, un plan de redressement radical qui prévoit notamment la réduction de son empreinte industrielle mondiale et la suppression de 15% de ses effectifs.

Le groupe a ainsi annoncé prévoir une perte d'exploitation de 60 milliards de yens (330,31 millions d'euros) pour l'exercice se terminant fin mars, contre une prévision initiale de 275 milliards de yens.

Ivan Espinosaa déclaré lors d'une conférence que le constructeur automobile restait attaché à la discipline financière.

Nissan a affiché une baisse de 44% de son bénéfice d'exploitation, à 17,5 milliards de yens pour le trimestre d'octobre à décembre, reflétant les fortes difficultés liées aux droits de douane américains.

Ce résultat est toutefois meilleur que la perte de 81 milliards de yens prévue par les analytes, selon les données LSEG. Nissan avait enregistré un bénéfice de 31,1 milliards de yens au cours de la même période l'année précédente.

(Rédigé par Daniel Leussink ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)