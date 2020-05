Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan veut réduire de 20% ses capacités et fermer son usine de Barcelone - Nikkei Reuters • 14/05/2020 à 13:10









14 mai (Reuters) - Nissan 7201.T compte réduire de 20% ses capacités de production dans l'année fiscale à mars 2023 et fermer son usine de Barcelone dont il transférerait les activités sur des sites de son partenaire Renault RENA.PA , rapporte jeudi Nikkei https://s.nikkei.com/360zXQJ Asian Review, sans citer de sources. Le constructeur automobile japonais, dont les profits baissent depuis trois ans, doit dévoiler un vaste plan de restructuration le 28 mai. La capacité de production de Nissan s'élève pour l'instant à quelque 7 millions de véhicules par an, rappelle le journal japonais d'informations économiques. En Espagne, Nissan a produit environ 55.000 véhicules, soit 10% de ses capacités de production en Europe, au cours de l'année fiscale 2019. Le transfert des activités de Barcelone s'effectuerait sur des sites de Renault en France et dans d'autres pays, écrit encore Nikkei. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -5.42% RENAULT Euronext Paris -0.47%