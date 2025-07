Nissan: va transférer la production de l'usine d'Oppama information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 10:01









(Zonebourse.com) - Nissan Motor prévoit de transférer et d'intégrer la production de véhicules de l'usine d'Oppama, située dans le district d'Oppama, à Nissan Motor Kyushu, dans la préfecture de Fukuoka.



L'entreprise cessera la production de véhicules à l'usine d'Oppama à la fin de l'exercice 2027. Par la suite, les modèles actuels et futurs dont la production est prévue à Oppama seront fabriqués chez Nissan Motor Kyushu.



Cette décision ne s'applique qu'à l'usine d'Oppama, située dans le district d'Oppama. D'autres installations et fonctions du district, telles que le centre de recherche Nissan, Grandrive, l'installation d'essais de collision et le quai d'Oppama, ne seront pas touchées et poursuivront leurs activités comme d'habitude, précise la direction.



Nissan, Nissan vise à réduire sa capacité de production mondiale de 3,5 millions d'unités (hors Chine) à 2,5 millions d'unités, tout en maintenant un taux d'utilisation de l'usine d'environ 100 %. Pour y parvenir, l'entreprise a envisagé le regroupement des sites de production de 17 à 10.



Ivan Espinosa, DG de Nissan, a déclaré : ' Nous continuerons à opérer dans la région d'Oppama avec un fort soutien à la communauté locale, alors que nous perpétuons l'esprit de l'usine d'Oppama et travaillons à restaurer la véritable valeur de Nissan'.





