Nissan va rappeler environ 643 000 véhicules aux États-Unis

Nissan 7201.T rappelle 642.698 véhicules Rogue aux États-Unis dans le cadre de deux rappels distincts, en raison de problèmes pouvant entraîner une perte de puissance d'entraînement, a déclaré jeudi l'Administration américaine de la Sécurité Routière (National Highway Traffic Safety Administration).