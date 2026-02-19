 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nissan va rappeler environ 643 000 SUV aux États-Unis pour des problèmes de moteur et de boîte de vitesses, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 09:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport de rappel)

Nissan 7201.T rappelle 642 698 SUV Rogue aux Etats-Unis dans le cadre de deux rappels distincts, en raison de problèmes pouvant entraîner une perte de puissance, a déclaré jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration). Nissan rappelle 318 781 SUV Rogue en raison de la rupture d'un corps de papillon, a indiqué l'autorité de régulation. Séparément, le constructeur automobile japonais rappelle 323 917 SUV Rogue en raison de roulements de moteur endommagés, ce qui pourrait entraîner une décharge d'huile chaude, augmentant ainsi le risque d'incendie du moteur et de perte de puissance d'entraînement.

L'autorité de régulation a suggéré aux concessionnaires de reprogrammer le logiciel de contrôle du moteur et de remplacer les composants concernés si nécessaire, en guise de solution pour les deux rappels.

Valeurs associées

NISSAN MOTOR CO
2,560 EUR Tradegate 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank