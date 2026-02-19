Nissan va rappeler environ 643 000 SUV aux États-Unis pour des problèmes de moteur et de boîte de vitesses, selon la NHTSA

(Ajoute des détails du rapport de rappel)

Nissan 7201.T rappelle 642 698 SUV Rogue aux Etats-Unis dans le cadre de deux rappels distincts, en raison de problèmes pouvant entraîner une perte de puissance, a déclaré jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration). Nissan rappelle 318 781 SUV Rogue en raison de la rupture d'un corps de papillon, a indiqué l'autorité de régulation. Séparément, le constructeur automobile japonais rappelle 323 917 SUV Rogue en raison de roulements de moteur endommagés, ce qui pourrait entraîner une décharge d'huile chaude, augmentant ainsi le risque d'incendie du moteur et de perte de puissance d'entraînement.

L'autorité de régulation a suggéré aux concessionnaires de reprogrammer le logiciel de contrôle du moteur et de remplacer les composants concernés si nécessaire, en guise de solution pour les deux rappels.