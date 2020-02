Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan va demander à Ghosn de rembourser les sommes perçues de NMBV Reuters • 10/02/2020 à 18:07









NISSAN VA DEMANDER À GHOSN DE REMBOURSER LES SOMMES PERÇUES DE NMBV AMSTERDAM (Reuters) - Nissan va réclamer en justice le remboursement des sommes versées à Carlos Ghosn par sa holding de droit néerlandais avec Mitsubishi, a-t-on appris lundi de source proche de Nissan. L'ancien président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, était également président de Nissan-Mitsubishi BV (NMBV), entité enregistrée aux Pays-Bas, dont il a été limogé après son arrestation au Japon en novembre 2018. Selon cette source, Nissan a confirmé lundi matin à la justice néerlandaise qu'il réclamerait à Carlos Ghosn l'argent qui lui a été payé par NMBV au motif que ces paiements n'ont pas été correctement autorisés. (Gilles Guillaume, avec Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.