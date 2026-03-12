Nissan, Uber et Wayve dévoilent leur partenariat dans le domaine des robots taxis

Nissan Motor 7201.T , Uber Technologies UBER.N et la startup britannique Wayve ont déclaré jeudi qu'ils allaient collaborer au développement de robots taxis, avec pour objectif de déployer un programme pilote à Tokyo d'ici fin 2026.

Premier partenariat d'Uber dans le domaine des véhicules autonomes au Japon, le plan prévoit que des véhicules électriques Nissan Leaf équipés de la technologie de conduite autonome de Wayve soient mis à la disposition des clients via Uber, ont indiqué les entreprises dans un communiqué commun.

"Nous testons notre technologie au Japon depuis le début de l'année 2025", a déclaré Alex Kendall, directeur général de Wayve, dans le communiqué.

"Le partenariat avec Uber et Nissan pour commencer le déploiement pilote de robots taxis nous permet d'introduire cette technologie de manière responsable."

Les véhicules fonctionneront sur la plateforme d'Uber dans la phase initiale, avec un conducteur de sécurité formé dans les voitures. Uber prévoit de lancer le service par l'intermédiaire d'un partenaire taxi agréé au Japon.

Wayve, soutenu par SoftBank 9434.T et Nvidia NVDA.O , s'est associé à Uber en août 2024. Les deux entreprises ont pour objectif de lancer des services dans plus de 10 villes dans le monde, dont Londres plus tard cette année.

En septembre dernier, Nissan a déclaré avoir commencé à tester un système d'aide à la conduite utilisant la technologie de Wayve, avant un lancement prévu au Japon au cours de l'exercice 2027.