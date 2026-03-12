Nissan, Uber et Wayve annoncent un partenariat sur les robotaxis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nissan Motor 7201.T , Uber Technologies UBER.N et la startup britannique Wayve ont annoncé jeudi qu'ils allaient collaborer au développement de robotsaxis.

Les entreprises ont déclaré qu'elles commenceraient à préparer un programme pilote à Tokyo d'ici fin 2026, grâce auquel elles prévoient de mettre à la disposition des clients d'Uber un véhicule électrique Nissan Leaf équipé de la technologie de Wayve.