Nissan, Uber et Wayve annoncent un partenariat sur les robotaxis
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 02:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nissan Motor 7201.T , Uber Technologies UBER.N et la startup britannique Wayve ont annoncé jeudi qu'ils allaient collaborer au développement de robotsaxis.

Les entreprises ont déclaré qu'elles commenceraient à préparer un programme pilote à Tokyo d'ici fin 2026, grâce auquel elles prévoient de mettre à la disposition des clients d'Uber un véhicule électrique Nissan Leaf équipé de la technologie de Wayve.

Valeurs associées

NISSAN MOTOR CO
2,036 EUR Tradegate -1,31%
UBER TECH
74,970 USD NYSE +3,56%
