Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan table sur des ventes stables d'ici l'exercice fiscal 2022 Reuters • 22/04/2020 à 06:38









NISSAN TABLE SUR DES VENTES STABLES D'ICI L'EXERCICE FISCAL 2022 TOKYO (Reuters) - Le constructeur automobile japonais Nissan table sur des ventes stables de quelque 5 millions de véhicules dans le monde jusqu'à l'exercice fiscal 2022, rapporte mercredi la Nikkei Asian Review. Selon la Nikkei Asian Review, le directeur général de Nissan, Makoto Uchida, a déclaré lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu début avril que l'entreprise japonaise allait "(se) détourner de (sa) stratégie expansionniste et rationaliser (ses) opérations". "Nous travaillerons sur l'hypothèse que nous allons vendre environ 5 millions de véhicules par an", a déclaré, toujours selon la publication japonaise, le directeur général délégué Ashwani Gupta. Au-delà de l'effet immédiat de la pandémie de coronavirus, Nissan souffre de surproduction: il a les capacités de produire plus de 7 millions de véhicules par an mais n'en a vendu que 5 millions sur l'exercice fiscal 2019. Fermetures d'usine et licenciements pourraient être cruciaux pour en finir avec cet excédent de production, écrit la Nikkei Asian Review. La publication ajoute que Nissan, dans une optique de réduction de ses coûts, veut également porter à plus de 70% la proportion de pièces qu'il partage avec son partenaire Renault contre environ 40% aujourd'hui. Le constructeur japonais envisage aussi le développement commun avec Renault de sept modèles de voitures électriques. Renault et de Nissan doivent présenter le mois prochain des plans stratégiques à trois ans. (version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -0.36%