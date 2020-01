Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan salue la nomination de Luca de Meo à la tête de Renault Reuters • 29/01/2020 à 03:15









TOKYO, 29 janvier (Reuters) - Nissan 7201.T a salué mercredi la nomination de Luca de Meo comme nouveau directeur général de Renault RENA.PA . "Nous avons tous hâte de travailler étroitement avec lui et nos partenaires de l'alliance pour oeuvrer à soutenir une croissance mutuellement profitable", a déclaré dans un communiqué le président et directeur général du constructeur japonais, Makoto Uchida. Luca de Meo, un Italien de 52 ans, prendra ses fonctions le 1er juillet et aura à charge de donner un nouveau souffle à Renault pour tourner la page sur une année 2019 marquée par la disgrâce de son ancien PDG Carlos Ghosn et par une dégradation des ventes. (Sakura Murakami; version française Jean Terzian)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate +0.93% RENAULT Euronext Paris +1.30%