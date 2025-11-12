 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 253,75
+1,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nissan ROOX élu voiture de l'année 2025 au Japon par le RJC
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 14:13

Nissan annonce que son modèle ROOX a remporté le prix de voiture de l'année 2025 décerné par la Automotive Researchers and Journalists Conference of Japan (RJC).

Le jury a salué cette microcitadine japonaise pour sa visibilité améliorée, sa praticité, son efficience énergétique et ses performances de conduite premium.

Le RJC a également souligné la réussite de la coentreprise NMKV, créée par Nissan Motor et Mitsubishi Motors, pour avoir conçu trois modèles distincts à partir d'une même plateforme développée par Nissan, chacun bénéficiant de spécifications uniques en matière de design intérieur et extérieur.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank