NISSAN REVOIT DRASTIQUEMENT À LA BAISSE SES OBJECTIFS ANNUELS TOKYO (Reuters) - Nissan Motor Co a abaissé jeudi de 43% sa prévision de résultat opérationnel annuel, en raison de la baisse des ventes de véhicules, ajoutant une pression supplémentaire sur la nouvelle direction du groupe, qui doit redresser un groupe encore convalescent après l'éviction de Carlos Ghosn. Le deuxième constructeur japonais vise désormais un résultat opérationnel de 85 milliards de yens (€711 millions) pour l'exercice annuel à fin mars, une révision drastique par rapport à l'objectif initial de 150 milliards de yens (€1,25 milliard). Le consensus Refinitiv réalisé à partir des prévisions de 20 analystes table en moyenne sur 134,5 milliards de yens. A la Bourse de Paris, le titre Renault cédait -2,47% à 9h37, à la suite de cette révision des perspectives de son partenaire japonais. Nissan a lancé une vaste restructuration de ses activités, qui se traduit par des suppressions d'emplois et des fermetures d'usines afin de réduire les coûts. (Naomi Tajitsu, version française Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -2.27% RENAULT Euronext Paris -3.43%