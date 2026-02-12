Nissan réduit sa perte d'exploitation sur l'ensemble de l'année, les efforts de redressement portant leurs fruits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation, ajout d'un commentaire du PDG)

Nissan 7201.T a fortement réduit ses prévisions de pertes annuelles jeudi, après avoir annoncé un bénéfice surprise au troisième trimestre, signe que le redressement du constructeur japonais en difficulté gagne du terrain.

Le constructeur automobile a du mal à se redresser après des années de turbulences. Sous la direction d'Ivan Espinosa, il a mis en place un vaste plan de redressement qui comprend la réduction de son empreinte manufacturière mondiale et la diminution de ses effectifs de 15 %.

L'entreprise prévoit désormais une perte d'exploitation de 60 milliards de yens (390 millions de dollars) pour l'année qui s'achève fin mars, alors qu'elle prévoyait auparavant un déficit de 275 milliards de yens.

M. Espinosa a déclaré lors d'une réunion d'information sur les résultats que le constructeur automobile restait attaché à la discipline budgétaire.

Le bénéfice d'exploitation a chuté de 44 % pour atteindre 17,5 milliards de yens pour le trimestre d'octobre à décembre, reflétant les vents contraires des tarifs douaniers américains.

Ce résultat est toutefois meilleur que la perte de 81 milliards de yens prévue par six analystes interrogés par LSEG. Nissan avait enregistré un bénéfice de 31,1 milliards de yens au cours de la même période de l'année précédente.

(1 $ = 153,0100 yens)