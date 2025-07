Nissan réaffirme ses projets de croissance en Afrique du Sud dans un contexte d'incertitude concernant l'usine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nqobile Dludla

Nissan Motor 7201.T est toujours déterminé à se développer en Afrique, avec des plans pour introduire de nouveaux SUV et de nouvelles variantes de modèles existants, a déclaré jeudi son président pour l'Afrique, alors que les spéculations vont bon train sur l'avenir de son usine sud-africaine. Le nouveau directeur général, Ivan Espinosa, a dévoilé en mai une vaste campagne de réduction des coûts sur le site . Il a notamment prévu de supprimer 15 % des effectifs mondiaux et de fermer sept usines dans le monde. Battu par la baisse des ventes aux États-Unis et en Chine, Nissan est confronté à une montagne de dettes à rembourser et s'efforce de moderniser sa gamme de véhicules vieillissants. En mai, des sources ont déclaré à Reuters que l'une des fermetures envisagées était l'usine de Rosslyn en Afrique du Sud, où Nissan assemble ses camionnettes Navara. Interrogé sur l'avenir de cette usine vieille de 59 ans, le président de Nissan Afrique, Jordi Vila, a déclaré: "Nous sommes déterminés à nous développer en Afrique et en Afrique du Sud, pour être plus précis." "L'usine est probablement encore à l'étude, mais je ne peux pas faire de déclaration aujourd'hui", a déclaré Jordi Vila aux journalistes lors du lancement du pick-up Navara Stealth de Nissan. Le plan pour l'Afrique du Sud prévoit l'introduction du SUV Patrol ainsi que de deux nouveaux modèles de SUV l'année prochaine. Cette année, Nissan a lancé une variante fourgon de son SUV compact Magnite pour attirer les clients professionnels, en remplacement de son pick-up NP200 d'une demi-tonne. Jeudi, Nissan a lancé une nouvelle variante de son populaire pick-up Navara, appelée Stealth, dont le prix est de 695 200 rands (39 200 $). Le 4x4 est destiné à la gamme de prix moyenne, pour laquelle Nissan enregistre une forte demande. Les modèles Navara de Nissan sont en concurrence avec le

7203.T Hilux de Toyota, pick-up le plus vendu en Afrique du Sud, le F.N Ranger de Ford et la gamme 7202.T D-Max d'Isuzu. L'Afrique du Sud dispose d'un énorme marché pour les camionnettes, avec des agriculteurs qui ont besoin d'une fiabilité tout-terrain, des propriétaires de petites entreprises qui recherchent des véhicules capables de transporter des charges et des citadins qui aiment les gros véhicules.

