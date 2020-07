Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan propose de reporter la fermeture de son usine de Barcelone Reuters • 21/07/2020 à 17:30









BARCELONE, 21 juillet (Reuters) - Nissan 7201.T propose de reporter de six mois, de décembre 2020 à juin 2021, la fermeture de son usine de Barcelone, a déclaré mardi le directeur des opérations industrielles en Espagne du constructeur automobile japonais. Frank Torres a toutefois ajouté que le groupe s'en tiendrait à son calendrier initial faute de progrès dans ses négociations avec les syndicats. La décision de fermer l'usine de Barcelone et ses installations voisines, qui emploient quelque 3.000 salariés, a été annoncée en mai dernier dans le cadre d'un vaste plan de restructuration. (Joan Faus, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate +2.82% RENAULT Euronext Paris +0.89%