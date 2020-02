Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan: Le nouveau DG lie son avenir au redressement du groupe Reuters • 18/02/2020 à 07:05









NISSAN: LE NOUVEAU DG LIE SON AVENIR AU REDRESSEMENT DU GROUPE YOKOHAMA, Japon (Reuters) - Le nouveau directeur général de Nissan, Makoto Uchida, a déclaré mardi qu'il accepterait d'être limogé s'il échouait à redresser le deuxième constructeur automobile japonais, encore convalescent après l'éviction de Carlos Ghosn et qui fait face à un déclin des ventes de ses véhicules. Nissan a abaissé la semaine dernière de 43% sa prévision de résultat opérationnel annuel, en raison de la baisse des ventes de véhicules, ajoutant une pression supplémentaire sur la nouvelle direction. Makoto Uchida, 53 ans, s'exprimait pour la première fois devant les actionnaires de Nissan depuis sa prise de fonction en décembre dernier à la direction du groupe, dont il était auparavant le patron des activités en Chine. Les actionnaires se retrouvaient pour une réunion extraordinaire au siège de Yokohama afin de valider l'entrée en fonction d'Uchida et la nomination de nouveaux dirigeants, parmi lesquels le directeur d'exploitation Ashwani Gupta. Chahuté à plusieurs reprises par les actionnaires, dont certains ont demandé une diminution des salaires des dirigeants du groupe ou encore d'offrir une prime pour ramener Carlos Ghosn au Japon après sa fuite au Liban, Makoto Uchida a déclaré qu'il était prêt à être démis de ses fonctions s'il ne parvient pas à améliorer la rentabilité de Nissan. "Nous veillerons à diriger l'entreprise de manière efficace qui sera visible pour les observateurs", a-t-il dit. "Voici à quoi je m'engage: si la conjoncture demeure incertaine, vous pourrez me licencier immédiatement", a-t-il ajouté. Il n'a pas donné de calendrier pour redresser les performances de Nissan, dont les actions ont reculé à un niveau proche d'un plus bas en dix ans. Uchida doit prouver au conseil d'administration qu'il peut accélérer la réduction des coûts et rétablir les profits du constructeur japonais, tout en montrant qu'il adopte la bonne stratégie pour rétablir les relations avec Renault, ont dit des sources à Reuters en amont de cette réunion extraordinaire. Le nouveau DG a demandé aux actionnaires d'être patient "un peu plus longtemps" afin qu'il puisse établir un nouveau projet d'ici au mois de mai. "Vous pourrez sentir chaque jour que nous sommes en train de changer", a-t-il déclaré. (Naomi Tajitsu; version française Jean Terzian)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -2.70% RENAULT Euronext Paris 0.00%