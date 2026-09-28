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Nissan lancera la Rogue hybride aux États-Unis en novembre, selon le président de la division Amériques
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 05:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nissan 7201.T lancera la Rogue e-Power hybride aux États-Unis en novembre, l'entreprise visant à ce que les véhicules hybrides représentent « très rapidement » 30 % à 40 % des ventes totales de voitures de taille moyenne du segment C sur ce marché, a déclaré lundi Christian Meunier, président de Nissan Americas.

* Le constructeur japonais a vendu plus de 2 millions de véhicules e-Power à l’échelle mondiale, mais cette technologie n’était jusqu’à présent pas disponible aux États-Unis, a expliqué Meunier aux journalistes lors d’une conférence de presse au siège de Nissan à Yokohama.

* Nissan prévoit de commercialiser « dès que possible » le Kicks e-Power, un modèle hybride plus compact, aux États-Unis et au Canada, et envisage de proposer à l'avenir des motorisations hybrides sur des SUV de plus grande taille et des pick-up, a-t-il ajouté.

* Nissan vise une localisation de 80 % de sa production aux États-Unis d’ici fin 2030, contre environ 65 % actuellement et 40 % avant l’imposition des droits de douane américains début 2025, a précisé Meunier.

* La production américaine de la Rogue e-Power pourrait débuter dès 2028, a-t-il ajouté.

* Meunier a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le marché américain s’ouvre aux constructeurs automobiles chinois au cours des cinq prochaines années, affirmant que la plupart des constructeurs s’opposaient fermement à une telle mesure en raison des craintes liées à la concurrence chinoise à bas prix.

* Nissan se prépare néanmoins à l'arrivée éventuelle de constructeurs automobiles chinois aux États-Unis en raccourcissant les cycles de développement des véhicules et en réduisant les coûts, a-t-il ajouté.

* Le constructeur prévoit de lancer le pick-up hybride rechargeable Frontier Pro, fabriqué en Chine, au Mexique et sur certains marchés d’Amérique latine, a-t-il précisé.

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