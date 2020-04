Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan fait état d'un déclin de 44,9% de ses ventes en Chine en mars Reuters • 08/04/2020 à 07:41









NISSAN FAIT ÉTAT D'UN DÉCLIN DE 44,9% DE SES VENTES EN CHINE EN MARS PEKIN (Reuters) - Le constructeur japonais Nissan a annoncé mercredi que ses ventes d'automobiles en Chine avaient décliné en mars de 44,9% en rythme annuel, à 73.297 de véhicules, alors que l'épidémie du nouveau coronavirus continue d'affecter le plus important marché automobile au monde. Dans un communiqué, la firme dit toutefois voir des "signes de rétablissement du marché". Cette annonce intervient alors que les autorités chinoises lèvent graduellement certaines restrictions instaurées pour endiguer la propagation de l'épidémie, notamment dans la ville de Wuhan, berceau du COVID-19. Les ventes de Toyota et de Honda, rivaux de Nissan, ont reculé respectivement de 15,9% et de 50,8% en mars en rythme annuel. (Yilein Sun et Norihiko Shirouzu; version française Jean Terzian)

