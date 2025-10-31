Nissan et Monolith intensifient leurs efforts communs en matière d'IA afin de réduire le temps de développement des voitures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nick Carey

Nissan 7201.T et la société britannique de logiciels Monolith ont annoncé vendredi qu'ils avaient étendu leur partenariat en utilisant l'intelligence artificielle pour réduire les essais physiques des véhicules, alors que le constructeur automobile japonais s'efforce de réduire les temps de développement des nouvelles voitures.

Cette extension intervient après que Monolith et Nissan ont utilisé avec succès l'IA pour réduire le temps d'essai physique pour le serrage des boulons sur le châssis de la nouvelle Nissan Leaf électrique - ce qui sera également appliqué aux futurs modèles en Europe.

Elle intervient également au moment où les constructeurs automobiles traditionnels, comme Nissan, tentent de réduire les délais de développement des véhicules, qui sont en moyenne d'environ cinq ans, et de rattraper leurs rivaux chinois, qui peuvent lancer un nouveau modèle en 18 mois seulement .

"Nous sommes très conscients des délais de développement chinois", a déclaré à Reuters Emma Deutsch, directrice de l'ingénierie orientée client et des opérations d'essai au centre technique européen de Nissan. "Nous devons mettre les véhicules sur le marché plus rapidement

Pressé par la chute des ventes de voitures aux États-Unis et en Chine, Nissan a licencié des travailleurs et fermé des usines pour se redresser .

L'opérateur de centres de données d'IA Coreweave CRWV.O a déclaré au début du mois qu'il allait acquérir Monolith afin d'aider ses clients à raccourcir leurs cycles de recherche et développement.

Emma Deutsch a déclaré qu'en appliquant l'IA de Monolith aux données d'essais physiques remontant jusqu'au lancement au Royaume-Uni de la petite voiture à hayon Nissan Micra en 1992, le constructeur automobile a pu réduire les essais de serrage des boulons, qui prenaient énormément de temps, à cinq mois au lieu de six.

Elle a ajouté qu'elle espérait que pour les futurs modèles, ces tests pourraient être réduits de moitié et ramenés à trois mois.

Mme Deutsch a indiqué que Nissan travaillait actuellement avec Monolith sur des projets visant à réduire les temps de test pour les pneus et les batteries, et que d'autres projets étaient attendus.

Le fabricant chinois de véhicules électriques Nio

9866.HK utilise également l'IA de Monolith pour tester et améliorer les batteries des voitures.

En appliquant l'IA à un plus grand nombre de processus, Mme Deutsch a déclaré qu'elle espérait réduire de 20 % le nombre total de tests pour les nouveaux véhicules Nissan.