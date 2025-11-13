Nissan envisage de développer des voitures avec Honda aux États-Unis, selon Nikkei





Nissan Motor 7201.T envisage un projet commun de développement de véhicules et de groupes motopropulseurs avec Honda Motor 7267.T aux Etats-Unis, a déclaré Ivan Espinosa, directeur général de Nissan, au quotidien économique Nikkei jeudi.

Nissan et Honda ont déclaré en décembre dernier qu'ils étaient en pourparlers en vue d'une fusion, mais en février, les deux constructeurs automobiles japonais ont mis fin aux discussions, qui étaient tendues en raison de désaccords, notamment sur l'équilibre des pouvoirs. Il n'y a actuellement aucune discussion sur une fusion ou une alliance capitalistique, a déclaré M. Espinosa cité par le Nikkei.

Nissan a déclaré dans un communiqué que l'entreprise continuait d'explorer les possibilités de collaboration avec Honda dans le domaine de l'électrification et des technologies intelligentes pour les véhicules, mais a ajouté qu'elle n'avait pas de nouvelles à communiquer.

Les États-Unis sont le premier marché automobile en volume pour les deux entreprises. Nissan a souffert aux États-Unis d'un manque de véhicules hybrides, un domaine dans lequel Honda est fort.

Nissan a envisagé de produire des camionnettes pour Honda dans ses usines américaines, où l'utilisation est actuellement faible, a déclaré le Nikkei, citant des sources anonymes. M. Espinosa a déclaré au Nikkei que Nissan envisageait différentes options.

Le constructeur automobile basé à Yokohama a déclaré

la semaine dernière que ses ventes en Amérique du Nord avaient augmenté de près de 7 % au deuxième trimestre, bénéficiant d'un effort de marketing plus ciblé et d'une plus grande importance accordée aux ventes au détail plutôt qu'aux ventes aux flottes.

Pour Honda, les États-Unis représentent plus des deux cinquièmes du volume global des ventes.

La semaine dernière, la

société a revu à la baisse ses perspectives de bénéfice d'exploitation annuel, en partie à cause des lourdes retombées d'une pénurie de puces de Nexperia.

Cela l'a conduit à réduire de 110 000 unités ses prévisions de ventes de véhicules en Amérique du Nord pour l'année fiscale en cours.