Nissan enregistre une baisse de 44 % de son bénéfice d'exploitation trimestriel

Nissan Motor 7201.T a annoncé une chute de 44% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre à 17,5 milliards de yens (114,37 millions de dollars) jeudi, alors que le constructeur automobile japonais en difficulté est confronté à une forte concurrence sur des marchés tels que les États-Unis et la Chine.
Les résultats se comparent à une estimation moyenne de 81 milliards de yens de perte dans une enquête de six analystes par LSEG et à un bénéfice de 31,1 milliards de yens au cours de la même période l'année précédente.
(1 $ = 153,0100 yens)
