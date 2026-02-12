 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nissan enregistre une baisse de 44 % de son bénéfice d'exploitation trimestriel
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 09:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nissan Motor 7201.T a annoncé une chute de 44% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre à 17,5 milliards de yens (114,37 millions de dollars) jeudi, alors que le constructeur automobile japonais en difficulté est confronté à une forte concurrence sur des marchés tels que les États-Unis et la Chine.

Les résultats se comparent à une estimation moyenne de 81 milliards de yens de perte dans une enquête de six analystes par LSEG et à un bénéfice de 31,1 milliards de yens au cours de la même période l'année précédente.

(1 $ = 153,0100 yens)

Valeurs associées

NISSAN MOTOR CO
2,280 EUR Tradegate +3,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank