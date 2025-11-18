 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 980,50
-1,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nissan dévoile son premier hybride rechargeable aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 17:31

Nissan annonce le lancement du Rogue Plug-in Hybrid 2026, son premier véhicule hybride rechargeable sur le marché américain, offrant une autonomie électrique estimée à 38 miles (61 km) et jusqu'à 420 miles au total (676 km).
Le modèle propose une motorisation combinant deux moteurs électriques, une batterie de 20 kWh et un moteur essence 2.4 litres, pour une puissance de 248 chevaux avec transmission intégrale de série.
Conçu pour les familles, il dispose de trois rangées de sièges pour sept passagers et d'un habitacle doté d'un écran central 9 pouces. Les équipements incluent un large ensemble d'aides à la conduite, 11 airbags, le système Safety Shield 360 et la vision 360°.
Le Rogue Plug-in Hybrid 2026 sera disponible en finitions SL et Platinum, avec une arrivée en concessions prévue début 2026, indique le constructeur.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank