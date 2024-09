Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nissan: des changements au niveau de la direction information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Nissan Motor a annoncé des changements au niveau de la direction générale, qui prendront effet le 1er octobre 2024.



Greg Hagy, vice-président senior, M&A and Partnership Finance, a choisi de quitter l'entreprise pour des raisons personnelles à compter du 30 septembre.



George Leondis, actuellement vice-président de l'entreprise, Contrôle mondial des produits et des opérations industrielles, sera promu au poste de vice-président principal et ajoutera les fusions et acquisitions et le financement des partenariats à son champ d'action. M. Leondis continuera à rendre compte à Stephen Ma, directeur financier.



Kazuta Amemiya, actuellement vice-président Finances pour le Japon-ANASE, sera nommé vice-président, Contrôle mondial de la R&D, Monozukuri et CAPEX, et reportera à M. Leondis.





