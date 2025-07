Nissan: débute les concertations et prépare la transition post-Oppama information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 16:55









(Zonebourse.com) -













Nissan Motor a annoncé avoir entamé des discussions avec les principales parties prenantes, après avoir fait part le 15 juillet de son intention de cesser la production de véhicules à l'usine d'Oppama d'ici la fin de l'exercice fiscal 2027, et de transférer cette activité vers le site de Nissan Motor Kyushu.



La direction a entamé un dialogue avec les autorités locales, les fournisseurs et s'apprête à consulter les syndicats. Un briefing fournisseur a aussi eu lieu dans le but d'assurer une transition fluide.



'Nous sommes conscients que cette transition affecte non seulement nos employés, mais aussi nos partenaires et les parties prenantes plus larges qui soutiennent l'usine d'Oppama depuis des décennies', a commenté Ivan Espinosa, le directeur général. 'Nous nous engageons à écouter, à soutenir et à collaborer pour élaborer une stratégie responsable et durable', a-t-il ajouté.



L'entreprise maintient son engagement à assurer la livraison des véhicules à ses clients sans interruption. Des mises à jour régulières seront fournies aux employés, aux fournisseurs et à la communauté locale.















Nissan Motor va progressivement transferer l'assemblage des modèles Note, Note Aura et du futur Kicks vers le site de Nissan Motor Kyushu.

















Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.