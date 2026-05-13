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Nissan-Bénéfice annuel modeste mais supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 12:16

Nissan 7201.T a fait état mercredi un bénéfice d'exploitation de 58,0 milliards de yens (313,96 millions d'euros) pour l'exercice clos en mars, l'amélioration de la maîtrise des coûts et un effet ponctuel lié à la réglementation américaine sur les émissions ayant compensé l'impact des droits de douane imposés par Washington.

D'après les données de LSEG, les analystes s'attendaient à ce que le groupe japonais affiche une perte de 60 milliards de yens pour l'exercice fiscal. Au cours de la même période l'année précédente, il avait enregistré un bénéfice de 69,8 milliards de yens.

À l'instar d'autres constructeurs automobiles, Nissan subit la pression des droits de douane américains, la concurrence intense des constructeurs chinois de véhicules électriques en Europe et ailleurs, ainsi que la hausse des coûts des matières premières et les risques d'approvisionnement liés à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Le directeur général du groupe, Ivan Espinosa, tente de ramener le constructeur automobile sur la voie de la croissance après des années de turbulences et procède à des suppressions d'emplois, à la fermeture de sites de production et à la réduction du nombre de modèles dans sa gamme mondiale.

Ces résultats sont légèrement supérieurs aux prévisions du groupe, qui tablait sur un bénéfice de 50 milliards de yens, publiées il y a environ deux semaines.

Le constructeur automobile a déclaré que les droits de douane américains avaient fait baisser le bénéfice annuel de 286 milliards de yens.

Pour l'exercice en cours, Nissan prévoit d'enregistrer un bénéfice d'exploitation de 200 milliards de yens.

(Rédigé par Daniel Leussink ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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