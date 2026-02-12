 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nissan-Baisse de 44% du bénéfice d'exploitation au T3
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 09:26

Nissan Motor 7201.T a fait état jeudi d'une baisse de 44% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, le constructeur automobile japonais étant confronté à une forte concurrence sur ses marchés tels que les États-Unis et la Chine.

Le groupe affiche un bénéfice d'exploitation à 17,5 milliards de yens (96,35 millions d'euros), contre 31,1 milliards de yens l'année précédente.

Les analystes attendaient en moyenne une perte de 81 milliards de yens selon les données compilées par LSEG.

(Rédigé par Daniel Leussink ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

NISSAN MOTOR CO
2,263 EUR Tradegate +2,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank