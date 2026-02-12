Nissan-Baisse de 44% du bénéfice d'exploitation au T3

Nissan Motor 7201.T a fait état jeudi d'une baisse de 44% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, le constructeur automobile japonais étant confronté à une forte concurrence sur ses marchés tels que les États-Unis et la Chine.

Le groupe affiche un bénéfice d'exploitation à 17,5 milliards de yens (96,35 millions d'euros), contre 31,1 milliards de yens l'année précédente.

Les analystes attendaient en moyenne une perte de 81 milliards de yens selon les données compilées par LSEG.

(Rédigé par Daniel Leussink ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)