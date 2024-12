Nissan: a nommé une nouvelle équipe de direction information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Nissan Motor a annoncé la nomination d'une nouvelle équipe de direction à compter du 1er janvier.



En avril 2025, Nissan procédera à d'autres changements au niveau de la direction.



Stephen Ma, actuellement directeur financier, est nommé président du comité de gestion pour la Chine. Il continuera à rendre compte à Makoto Uchida, directeur général.



Jérémie Papin, actuellement président du comité de gestion pour les Amériques, est nommé directeur financier.



Christian Meunier rejoint Nissan et est nommé président du comité de gestion pour les Amériques. Il rendra compte à Guillaume Cartier, Chief Performance Officer (CPO). Dernièrement, il a été directeur général de Jeep et membre du comité exécutif de Stellantis.



Shohei Yamazaki, actuellement président du comité de gestion pour la Chine, a été nommé président du comité de gestion pour le Japon et l'ANASE.



Le président-directeur général de Nissan, Makoto Uchida, a déclaré à propos de ces changements : ' Ces nominations à la tête de l'entreprise apporteront l'expérience et l'urgence nécessaires aux contre-mesures que nous prenons pour remettre l'entreprise sur les rails. Avec le soutien de notre équipe de direction, nous mettrons soigneusement en oeuvre nos actions de redressement afin de garantir des bénéfices durables tout en nous concentrant sur la croissance future. '





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.