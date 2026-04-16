NiSource signe un accord de fourniture d'électricité à long terme avec Alphabet et étend l'accord avec Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise américaine NiSource NI.N a déclaré jeudi avoir signé un accord de fourniture d'énergie à long terme avec une unité d'Alphabet GOOGL.O pour soutenir un grand centre de données dans le nord de l'Indiana.

La société a également déclaré avoir élargi un accord avec Amazon AMZN.O pour accélérer la livraison d'énergie à ses sites et avancer les crédits de facture pour les ménages.

* Les grandes entreprises technologiques sont à la recherche de sources d'énergie nouvelles, fiables et plus propres pour alimenter leurs centres de données en expansion rapide, qui sont stimulés par l'utilisation croissante d'applications d'intelligence artificielle.

* GenCo est le modèle de NiSource qui fournit de l'électricité à de gros clients en utilisant des ressources de production et de marché dédiées, tout en protégeant les clients existants des coûts supplémentaires et en réalisant des économies à l'échelle du système.

* Le modèle GenCo vise à faire en sorte que les clients existants bénéficient des nouveaux grands utilisateurs, avec des économies estimées à environ 1,25 milliard de dollars, soit 90 à 115 dollars par an et par ménage.

* NIPSCO et GenCo fourniront une infrastructure de production et de transmission pour desservir les centres de données, avec environ 340 mégawatts provenant d'un portefeuille appartenant à GenCo, complétés par des achats saisonniers sur le marché pouvant aller jusqu'à 175 mégawatts.

* Les législateurs du Maine ont voté en début de semaine un projet de loi qui mettrait un terme à l'approbation de nouveaux grands centres de données, alors que l'on craint que la construction rapide d'installations gourmandes en énergie ne mette à rude épreuve les réseaux locaux et n'entraîne une hausse des factures d'énergie des ménages.

* "Les économies annoncées aujourd'hui s'ajoutent au milliard de dollars d'économies déjà annoncé pour les clients d'Amazon. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec une large coalition de parties prenantes pour donner vie à la vision de GenCo", a déclaré Lloyd Yates, président-directeur général de NiSource.

* L'alimentation électrique d'Alphabet devrait commencer à l'été 2026, a indiqué l'entreprise.