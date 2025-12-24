 Aller au contenu principal
NIPSCO reçoit l'ordre fédéral de maintenir la centrale au charbon de l'Indiana en activité
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Northern Indiana Public Service Company a déclaré mercredi avoir reçu une ordonnance fédérale exigeant la poursuite de l'exploitation de la centrale R.M. Schahfer au-delà de sa date de mise hors service prévue pour le 31 décembre 2025.

L'ordonnance ordonne à la centrale de l'Indiana de rester ouverte pendant 90 jours à compter de la date de l'ordonnance, a ajouté la société.

Cette directive intervient alors que plusieurs services publics américains retardent la mise à la retraite de centrales au charbon afin de répondre à la demande croissante d'électricité, due à l'augmentation des demandes de nouvelles capacités de la part des centres de données et à la hausse des coûts du gaz naturel, qui a entraîné un retour à la production d'électricité à partir du charbon.

Le président américain Donald Trump a également plaidé en faveur d'une augmentation de la production de charbon aux États-Unis et a signé en avril des décrets visant à stimuler l'utilisation du charbon.

La compagnie d'électricité américaine NIPSCO, propriété de NiSource NI.N Inc, avait précédemment déclaré qu'elle avait l'intention de mettre à la retraite les deux unités de charbon restantes de la centrale de Schahfer d'ici à la fin de 2025.

"Nous examinons l'impact global sur nos clients et notre entreprise et nous nous conformerons à cette ordonnance, ainsi qu'à toute ordonnance ultérieure, si elle est reçue", a déclaré Vince Parisi, président et directeur de l'exploitation de NIPSCO, dans un communiqué.

