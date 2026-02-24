Nippon Steel va lever 3,9 milliards de dollars dans le cadre de la plus grande offre d'obligations convertibles jamais réalisée au Japon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'offre d'obligations convertibles de Nippon Steel est la plus importante de l'histoire des entreprises japonaises

*

Recherche de fonds pour refinancer le rachat de U.S. Steel et financer des investissements

(Nippon Steel augmente le montant de son offre d'obligations) par Katya Golubkova

Nippon Steel 5401.T a décidé d'augmenter son offre d'obligations convertibles à 600 milliards de yens (3,85 milliards de dollars), la plus importante de l'histoire des entreprises japonaises, car elle cherche à refinancer son rachat de U.S. Steel pour 15 milliards de dollars et à financer l'expansion de ses activités.

L'entreprise a déclaré mardi qu'elle augmentait l'offre, prévue en deux tranches égales, de 50 milliards de yens au total, en fonction de la demande des investisseurs et des conditions du marché, alors qu'elle cherche à investir 6 000 milliards de yens au cours des cinq prochaines années, dont 11 milliards de dollars dans U.S. Steel, pour financer sa croissance.

L'augmentation de la taille de l'offre est intervenue peu après que Nippon Steel a annoncé, dans des documents réglementaires, son intention de lever 275 milliards de yens chacun par le biais de l'offre, à échéance 2029 et 2031, respectivement, et assortie de droits d'acquisition d'actions et d'un coupon zéro.

Reuters a rapporté au début du mois sur les projets de vente d'obligations convertibles de Nippon Steel, citant des sources, alors que l'entreprise cherche à remplacer le prêt-relais qu'elle a contracté pour acheter U.S. Steel.

"En choisissant des obligations convertibles plutôt qu'une offre d'actions, la société vise à limiter la dilution immédiate des actionnaires", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note, décrivant l'opération obligataire prévue comme la plus importante jamais réalisée par une société japonaise.

"Le plan de financement marque un tournant qui permet à Nippon Steel de se concentrer sur la croissance à l'étranger tout en équilibrant la discipline financière", ont-ils ajouté.

Ce mois-ci, Nippon Steel a élargi sa prévision de perte nette pour l'exercice financier se terminant fin mars à 70 milliards de yens, en partie à cause d'un incendie dans un haut fourneau et des charges liées à l'acquisition de U.S. Steel.

Outre les États-Unis, Nippon Steel compte l'Inde et la Thaïlande parmi ses marchés de croissance et prévoit que la capacité de production mondiale annuelle d'acier brut atteindra au moins 100 millions de tonnes métriques d'ici le milieu des années 2030, contre 82 millions aujourd'hui. (1 $ = 155,8700 yens)