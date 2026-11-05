Nippon Steel relève de 52 % ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 grâce aux solides résultats d'US Steel

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par Yuka Obayashi

Nippon Steel 5401.T , le plus grand sidérurgiste japonais, a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice net pour l'exercice 2026 de 52 %, à 440 milliards de yens (2,8 milliards de dollars), invoquant des résultats supérieurs aux attentes de sa filiale US Steel.

* Ces prévisions, qui portent sur l'exercice se terminant en mars 2027, sont à comparer à l'estimation de la société datant du mois d'août, qui s'élevait à 290 milliards de yens, et à un bénéfice net de 17 milliards de yens pour l'exercice 2025

* Nippon Steel prévoit qu'US Steel, y compris sa filiale slovaque NSSK, contribuera à hauteur de 230 milliards de yens au résultat d’exploitation sous-jacent de l’ensemble de l’exercice, soit une hausse de 50 milliards de yens par rapport à ses prévisions précédentes, grâce à la hausse des prix de l’acier aux États-Unis

* La société s’attend également à ce que la hausse des prix des matières premières stimule les résultats de son activité dans ce secteur. Un gain exceptionnel de 96 milliards de yens provenant d’un crédit d’impôt de l’État de l’Arkansas lié à des dépenses d’investissement a également contribué à cette révision à la hausse

* “Le principal moteur de cette révision à la hausse est US Steel”, a déclaré Takahiko Iwai, directeur financier, lors d’une conférence de presse, ajoutant que l’investissement colossal réalisé pour acquérir US Steel s’était avéré être la bonne décision

* Iwai a précisé que la moitié de l’amélioration des résultats d’US Steel par rapport à l’année précédente était due aux conditions du marché, tandis que l’autre moitié provenait d’efforts visant à améliorer la rentabilité, tels que l’augmentation des taux d’exploitation

* Iwai n’a pas souhaité s’exprimer sur l’impact des élections de mi-mandat américaines sur ses activités aux États-Unis. Il a indiqué que la vigueur des prix de l’acier n’était pas uniquement due aux droits de douane, mais également à la bonne santé de l’économie américaine

* Pour le premier semestre (avril-septembre), Nippon Steel a enregistré un bénéfice net de 263 milliards de yens, contre une perte nette de 113 milliards de yens un an plus tôt, malgré l’impact du conflit au Moyen-Orient, des typhons et des fortes pluies, principalement au Japon

(1 dollar = 157,8400 yens)