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Nippon Steel prévoit un bénéfice de 1,4 milliard de dollars pour l'exercice fiscal, à mesure que les éléments exceptionnels s'estompent
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 10:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Nippon Steel 5401.T , le plus grand sidérurgiste japonais, a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que son bénéfice net pour l'exercice se terminant en mars augmente fortement pour atteindre 220 milliards de yens (1,4 milliard de dollars), à mesure que les effets des pertes exceptionnelles s'estompent dans ses résultats.

Nippon Steel, qui a racheté U.S. Steel X.MX pour 15 milliards de dollars l'année dernière et s'est engagé à réaliser des investissements massifs dans cette entreprise, a également enregistré une chute de 95 % de son bénéfice pour l'exercice précédent, à 17,2 milliards de yens.

En février, la société avait déclaré s'attendre à enregistrer une perte de 70 milliards de yens pour l'exercice clos en mars, en partie à cause d'un incendie dans un haut fourneau et des coûts liés à l'acquisition d'U.S. Steel.

Nippon Steel a réussi à dégager un bénéfice grâce à une meilleure rentabilité dans un contexte de réduction des coûts, ainsi qu'à des gains liés aux stocks et à la valorisation des devises étrangères, a-t-elle déclaré, alors que les prix des matières premières augmentaient et que le yen restait faible.

La société s'attend à un impact négatif lié aux risques au Moyen-Orient d'environ 50 milliards de yens au premier trimestre, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'il n'était pas encore possible d'évaluer l'impact sur les résultats annuels.

Alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a entraîné des pénuries d'approvisionnement en carburant et une hausse des prix des matières premières, les sidérurgistes japonais JFE Holdings 5411.T et Kobe Steel 5406.T ont mis en garde, au début du mois, contre un risque d'augmentation des coûts et d'éventuelle baisse des ventes.

"En réponse à la hausse des prix des matières premières, notamment ceux du charbon à coke, nous travaillons actuellement à augmenter le prix de vente des produits sidérurgiques", a déclaré JFE Holdings, le deuxième plus grand sidérurgiste japonais, le 8 mai.

(1 $ = 157,7300 yens)

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