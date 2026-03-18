Nippon Steel obtient 5,7 milliards de dollars de prêts pour le rachat de U.S. Steel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nippon Steel 5401.T a obtenu des prêts d'un montant total de 900 milliards de yens (5,67 milliards de dollars) auprès de la Japan Bank for International Cooperation (JBIC) et des principaux prêteurs privés japonais pour son acquisition de U.S. Steel, a-t-elle déclaré dans un communiqué mercredi.

Les prêteurs comprennent les trois "mégabanques" japonaises - Mitsubishi UFJ Bank 8306.T , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 8316.T et Mizuho Bank 8411.T - ainsi que Sumitomo Mitsui Trust Bank. (1 $ = 158,7600 yens)