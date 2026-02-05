Nippon Steel élargit sa prévision de perte nette annuelle à 70 milliards de yens

Nippon Steel 5401.T a revu jeudi à la hausse sa prévision de perte nette pour l'année jusqu'en mars à 70 milliards de yens (446,12 millions de dollars), après avoir terminé la période de neuf mois jusqu'en décembre dans le rouge.

Le plus grand fabricant d'acier du Japon s'attendait auparavant à une perte de 60 milliards de yens en raison des charges liées à l'accord de 15 milliards de dollars pour l'achat de U.S. Steel X.MX qui a été conclu en juin, et après la cession d'actifs sidérurgiques au Brésil.

Pour les neuf mois écoulés jusqu'en décembre, elle a enregistré une perte nette de 45 milliards de yens, contre un bénéfice de 362,1 milliards de yens un an plus tôt.

(1 $ = 156,9100 yens)