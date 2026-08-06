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Nintendo-Résultat d'exploitation +151% au T1, dépasse les attentes
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 10:02
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Nintendo 7974.T a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation en hausse de 150,5% au premier trimestre, grâce à une forte demande pour les logiciels de la Switch 2 et par les remboursements des droits de douane américains.

Sur la période d'avril à juin, le bénéfice d'exploitation a atteint 142,6 milliards de yens (782,99 millions d'euros), contre 70,3 milliards de yens attendus, selon une moyenne de 15 estimations d'analystes compilées par LSEG.

Le fabricant japonais de jeux vidéo a maintenu sa prévision de bénéfice d'exploitation à 370 milliards de yens pour l'exercice se terminant en mars 2027.

La société a également maintenu inchangées ses prévisions de vente de 16,5 millions d’unités de matériel Switch 2 et de 60 millions d’unités de logiciels pour l’exercice en cours.

L'action Nintendo a clôturé en hausse de 2,9% avant la publication des résultats.

(Rédigé par Kiyoshi Takenaka et Sam Nussey; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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