Nintendo maintient sa prévision de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 07:55

La société japonaise Nintendo 7974.T a maintenu mardi sa prévision de bénéfice d'exploitation annuel à 370 milliards de yens (2,03 milliards d'euros), soit une augmentation de près d'un tiers par rapport à l'exercice précédent.

Le créateur de "Super Mario" a lancé sa console Switch 2 mi-2025, qui a connu un démarrage commercial solide, mais les investisseurs se demandent si cette dynamique pourra être maintenue.

La société de jeux vidéo basée à Kyoto a également maintenu ses prévisions de ventes annuelles pour la Switch 2 à 19 millions d'unités.

Nintendo, dont la Switch 2 succède à la très populaire Switch, a dû faire face à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la guerre commerciale menée par le président américain Donald Trump.

Les fabricants de matériel informatique sont également confrontés à une forte hausse des prix des puces mémoire dans un contexte d'investissement croissant dans l'intelligence artificielle.

Cela dit, Nintendo est mieux placé que ses concurrents pour faire face à cette situation et "ses stocks importants et ses contrats à long terme le protégeront pendant (...) plusieurs trimestres", a écrit l'analyste Atul Goyal de Jefferies dans une note à ses clients avant la publication des résultats.

La Switch 2 est vendue au prix de 449,99 dollars aux États-Unis, soit bien plus que la console en japonais vendue au Japon pour 49.980 yens. Le prix plus élevé aux États-Unis semble tenir compte du contexte inflationniste actuel.

"Il serait plus difficile pour Nintendo d'augmenter ses prix que pour Sony, car la Switch 2 n'est pas un produit haut de gamme", a dit Serkan Toto, fondateur du cabinet de conseil Kantan Games.

L'analyste de Goldman Sachs, Minami Munakata, a souligné que Nintendo avait pour politique de ne pas vendre de matériel à perte et a déclaré que "les inquiétudes concernant la rentabilité de la Nintendo Switch 2 étaient exagérées".

Les investisseurs s'inquiètent également du manque de titres phares, tels que les jeux de la série "The Legend of Zelda" qui ont contribué à stimuler les ventes de la Switch.

Parmi les titres à venir, on peut citer "Mario Tennis Fever", dont la sortie est prévue la semaine prochaine.

(Reportage Sam Nussey, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

