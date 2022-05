Ninety One renoue avec la collecte en 2022

(NEWSManagers.com) - Ninety One a enregistré une collecte nette de cinq milliards de livres (5,9 milliards d'euros) sur son exercice à fin mars 2022. Sur l’exercice précédent, la société de gestion avait accusé des rachats nets de 200 millions de livres.

La collecte s’est dirigée à hauteur de 2,4 milliards de livres sur des stratégies obligataires et à hauteur de 1,6 milliard sur des actions. En termes de zones géographique, la société a plus collecté en Afrique, avec 1,8 milliard de livres levés, et en Amérique (1,5 milliard). L’Europe continentale a représenté 782 millions de collecte, devant l’Asie Pacifique (500 millions) et le Royaume-Uni (378 millions). Enfin, la collecte s’est répartie quasi-équitablement entre investisseurs institutionnels et conseillers financiers.

Les encours sur l’exercice 2022 ont augmenté de 10 % pour atteindre 143,9 milliards de livres. L’Afrique reste le marché principal de Ninety One, avec 56 milliards de livres d’actifs, devant le Royaume-Uni (27 milliards), talonné par l’Asie Pacifique (26 milliards). L’Europe tout comme l’Amérique sont autour de 17 milliards de livres.

Le bénéficie d’exploitation ajusté est ressorti à 230,4 millions de livres, en hausse de 12 %.