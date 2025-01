Ninety One recrute un responsable du crédit alternatif

Ninety One vient de recruter Alper Kilic en tant que responsable du crédit alternatif.

À ce poste, il sera chargé de développer la plateforme de crédit alternatif marchés émergents de la société de gestion et de continuer à mettre au point un ensemble plus large de solutions d’investissement pour les clients. Basé à Londres, Alper Kilic dirigera une équipe de plus de 40 professionnels de l’investissement dans les domaines du crédit privé et de l’infrastructure.

Avant de rejoindre Ninety One, Alper Kilic était responsable mondial du financement de projets et d’exportations (PEF) à la Standard Chartered Bank, en charge de l’un des principaux piliers de l’activité bancaire mondiale de l’entreprise. Avec plus de 27 ans d’expérience dans le secteur, Alper Kilic a commencé sa carrière à la Citibank, où il a travaillé dans les bureaux d’Istanbul et de Londres, se spécialisant dans le financement des entreprises et le financement structuré du commerce.

