Ninety One est en décollecte lors de son premier exercice

(NEWSManagers.com) - Pour sa première année d' existence, Ninety One - anciennement Investec Asset Management - a subi des rachats de 200 millions de livres sur l' année se terminant le 30 mars 2021, alors que la société avait collecté 6 milliards sur 2020.

Ninety One a notamment décollecté sur les actions (-3,2 milliards de livres), tandis que ses stratégies obligataires ont attiré 3,6 milliards de livres. Ce sont surtout les clients britanniques qui sont sortis, avec des rachats nets de 1,5 milliard de livres. En revanche, en Afrique, la collecte se monte à 1,7 milliard de livres.

Ses encours ont néanmoins augmenté de 27 % à 130,9 milliards de livres sur les 12 mois.

Hendrik du Toit, fondateur et directeur général de Ninety One, souligne que les flux se sont améliorés sur la seconde partie de l' année et que la société entame le nouvel exercice " avec un solide pipeline " .

Le bénéfice avant impôts a augmenté de 3 % à 204,1 millions de livres. Le bénéfice d' exploitation ajusté est en hausse de 9 % à 206,2 millions.