Nikko AM va devenir Amova AM

Ne l’appelez plus Nikko Asset Management. La société de gestion japonaise fondée en 1959 change de nom et se transforme en Amova Asset Management. Cela prendra effet le 1 er septembre 2025.

Le nouveau nom se veut « un amalgame des concepts qui le sous-tendent », explique un communiqué. En clair, les deux premières lettres « AM » représentant l’activité principale de la société, à savoir l’asset management, c’est-à-dire la gestion d’actifs. « Mov » fait référence au mouvement (« move » en anglais), à l’agilité et à l’innovation « qui permettent d’orienter les clients vers leurs objectifs dans un paysage d’investissement en constante évolution, en leur proposant des solutions d’investissement de qualité supérieure », selon Nikko AM. Enfin, « Ova » s’inspire de Nova, qui signifie nouveau en latin, « car les équipes mondiales explorent de nouvelles frontières et proposent des solutions progressives pour rester en tête dans un environnement financier en évolution rapide ».

Le changement de nom n’a aucun impact sur l’actionnariat de la société, qui reste une filiale à 100?% de Sumitomo Mitsui Trust Group.