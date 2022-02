Nikko AM change de patrons

(NEWSManagers.com) - Nikko Asset Management met en place un changement de structure de gouvernance et vient d'annoncer ce 28 janvier la promotion de Stefanie Drews, jusqu'ici senior corporate officer, au poste de présidente de la société de gestion japonaise. Elle remplacera Junichi Sayato, président et directeur général, qui démissionnera de son poste le premier avril prochain. Celui-ci conservera son siège au sein du conseil d'administration, afin de faciliter la transition avec sa successeure. Nikko AM a également promu Yutaka Nishida, jusqu'à présent directeur et vice-président, au rang de président du conseil d'administration.

Stefanie Drews est arrivée chez Nikko AM en 2014, où elle a occupé plusieurs rôles clés au sein du département de la stratégie et de la vente à l'international. Elle a également passé 13 ans chez Morgan Stanley à Londres, où elle a occupé le poste du managing director au sein de la division de gestion de fortune.

Pour sa part, Yutaka Nishida a intégré la société de gestion japonaise en 2020 comme directeur non-exécutif, avant d'être promu au rang de directeur et vice-président. Il a plus de 30 ans d'expérience dans la gestion d'actifs, ayant occupé des postes de dirigeant dans la gestion des risques, du juridique et de la conformité.

Nikko AM a également nommé Richard Wohanka comme directeur externe au sein du conseil d'administration. Au sein de ce poste, il contribuera à la globalisation de l'organisation. Il travaille comme consultant d'investissement pour plusieurs fonds. Auparavant, il fut directeur général pour la gestion d'actifs chez Union Bancaire Privée ainsi que Fortis Investments.

La société de gestion japonaise Nikko AM comptait 282,5 milliards de dollars d'encours sous gestion au 30 septembre 2021.