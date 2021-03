Nikko AM acquiert une participation dans une boutique australienne

(NEWSManagers.com) - Le gérant japonais Nikko AM vient de signer un accord avec son homologue australien Yarra Capital Management, lui donnant accès à 20% du capital de ce dernier.

L'opération implique également la cession de la branche locale de Nikko AM à la boutique australienne, qui triple ainsi ses encours sous gestion, et passe à 20 milliards de dollars australiens (près de 13 milliards d'euros).

Les équipes de la filiale Nikko AM Limited vont être séparées selon les actifs gérés. L'équipe actions va être renommée Tyndall, et sera dirigée par Brad Potter, le directeur des actions australiennes de Nikko AM. Il n'y aura aucune transversalité avec les équipes de Yarra Capital. L'équipe obligataire va, elle, fusionner avec celle de son nouveau propriétaire. La gestion obligataire sera désormais codirigée par Roy Keenan, l'actuel directeur du fixed income australien chez Yarra, et Darren Langer, son équivalent chez Nikko AM Limited.

Par ailleurs, Dion Hershan, l'actuel directeur des actions australiennes chez Yarra Capital, va être promu président exécutif et directeur des actions, tandis que Michael Gordon, un directeur non-exécutif de Yarra, va présider la nouvelle entité Tyndall.