 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 058,86
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nikkei : un repli de -1% vers 48.078 mais gain hebdo de +7%
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 09:04

Même si le Nikkei termine la semaine sur une consolidation de -1% vers 48.078Pts, le score hebdo comptera parmi les plus glorieux de l'histoire de la bourse de Tokyo avec une époustouflant +7%.
Le Nikkei reste en hausse de +20,50% depuis le 1er janvier (gain intégralement réalisé depuis le 9 juillet dernier avec +21,5%
L'objectif des 50.000 reste à portée de main avec la nouvelle 1ere Ministre Sanae Takaichi opposée à une hausse des taux au Japon.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank