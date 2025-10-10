Nikkei : un repli de -1% vers 48.078 mais gain hebdo de +7%
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 09:04
Le Nikkei reste en hausse de +20,50% depuis le 1er janvier (gain intégralement réalisé depuis le 9 juillet dernier avec +21,5%
L'objectif des 50.000 reste à portée de main avec la nouvelle 1ere Ministre Sanae Takaichi opposée à une hausse des taux au Japon.
