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Nikkei : Tokyo ( 0,9%) réédite sous record absolu, au-delà de 59.600 en intraday
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 11:36

Le Nikkei reprend 0,9% vers 59.350 et aligne une 10ème séance de hausse sur une série de 14 : le séisme de la veille et le tsunami qui s'en est suivi ne fait pas dérailler la bourse de Tokyo qui réédite (à 0,1% près) son record absolu avec un zénith intraday de 59.612 (contre 59.688 le 16 avril).
L'indice engrange 6.000Pts ( 13%) depuis le 7 avril et affiche un gain annuel 18% qui reste le plus spectaculaire parmi les 5 premières place boursières de la planète.
La possibilité d'un double top sous 59.680 est bien réelle, mais comment écarter d'emblée le scénario d'un test des 60.000 ?
Il semble plus probable -dans l'immédiat- d'assister à un pullback et au comblement de quelques "gaps" comme celui des 57.980 du 14/04, 56.765 du 13/04 et surtout 53.916 du 7/4 (la zone des 53.000 étant d'une importance majeure, les 51.000 pouvant valider un "M" baissier).

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