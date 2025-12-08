Nikkei : timide rebond de 0,18/% vers 50.581
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 10:20
L'indice reste en capacité d'aller combler le "gap" des 50.954 du 13/11 mais en cas de rechute sous 50.000 (support oblique moyen terme) le comblement du "gap" des 48.140 du 17 octobre serait le prochain objectif technique.
